台灣約有1000多名血友病患，其中又以A型血友病最常見。這些患者中，仍有2-7％無法在基因外顯子上找到突變。三總的研究為此帶來突破，透過PCR結合mRNA分析、多重連線探針擴增技術 (MLPA) ，找出輕度A型血友病患的內含子基因變異熱點，未來有望加速檢測效率，以作為後續治療、遺傳諮詢的參考。

該研究蒐集了2006至2018年間，202名A型血友病患的基因檢測資料，其中有16人無法從外顯子上找到突變。16人當中，11人為輕度患者，3人為中度患者，1人為重度患者。進一步分析後發現，8名來自不同家庭的輕度患者中，F8基因的第18內含子上都有同一個變異點（c.5999-277G＞A）。

三總血友病防治及研究中心主任陳宇欽表示，輕度患者在進行基因檢測時，較重度患者難找到變異點。然而，找到變異點除可作為診斷的證據，亦可了解患者是否可能產生抗體，進而找出因應方式；另一方面，患者亦可瞭解自己的下一代是否可能成為帶因子或血友病患，甚至可作為胚胎著床前基因診斷（PGD）的參考，協助產下健康寶寶。

該研究團隊找到的變異點（c.5999-277G＞A），先前曾在義大利被發現，但僅有1例。此次三總從11名輕度患者身上，發現了8人具有相同變異點，意味著該變異點有可能是輕度患者內含子變異的熱點。

研究團隊亦發現，PCR結合mRNA分析、多重連線探針擴增技術 (MLPA) 的檢測方式，可將整體偵測率由92.8％提升到98％。該研究成果已在今年7月發表於《歐洲血液病研究期刊》，未來有望提升檢測A型血友病患基因突變的效率，以作為後續治療、遺傳諮詢的參考。

(中時 )