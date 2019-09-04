香港信報報導，香港特首林鄭月娥4日下午4時，約見港區人大、政協、建制派立法會議員，到禮賓府會面，預料討論修例風波。香港財政司長陳茂波在記者會中表示，特首不時與不同領域人士見面，若會面後有需要，會適時公布。

陳茂波表示，留意到過去兩、三個月香港股票市場，受到國際政治、經濟、中美貿易關係、地緣政治影響，但與香港本地社會事件之間關係並不直接，認為香港股票市場運作順暢有序，沒有出現特殊買賣情況。

陳茂波指出，由於環境經濟風暴正形成及直襲香港，香港政府會密切跟進，需要時再推出相應措施。

(工商 )