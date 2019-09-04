香港特首會晤建制派 財政司長：必要時適時公布 16:552019/09/04 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，香港特首林鄭月娥4日下午4時，約見港區人大、政協、建制派立法會議員，到禮賓府會面，預料討論修例風波。香港財政司長陳茂波在記者會中表示，特首不時與不同領域人士見面，若會面後有需要，會適時公布。 陳茂波表示，留意到過去兩、三個月香港股票市場，受到國際政治、經濟、中美貿易關係、地緣政治影響，但與香港本地社會事件之間關係並不直接，認為香港股票市場運作順暢有序，沒有出現特殊買賣情況。 陳茂波指出，由於環境經濟風暴正形成及直襲香港，香港政府會密切跟進，需要時再推出相應措施。 (工商 ) #香港 #特首 #股票 #股票市場 #會面 也許您會感興趣 推薦閱讀 不甩禁令 香港民眾集結「為香港罪人祈禱」遊行 14:572019/08/31 兩岸 曾幾何時 陸港台年輕人已憾恨糾結 04:102019/08/31 話題觀察 香港角力 中西出招 04:102019/09/01 時論廣場 影》 示威者聚集香港機場 一度有人衝進客運大樓 14:012019/09/01 兩岸 標普首度 政治風險列為香港信用評等風險因子 17:422019/09/01 財經 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 21:302019/09/02 兩岸 黃之鋒訪台尋支持 盼今天台灣、明天香港 11:202019/09/03 政治 為香港修「難民法」？ 蘇貞昌：依現有機制做最好應用 17:242019/09/03 政治 黃之鋒籲：全台總動員 站出來支持香港 19:402019/09/03 政治 陸媒駁龍應台：為何只見雞蛋不見燃燒彈？ 09:492019/09/04 兩岸 兩岸熱門新聞 拒絕五大訴求 港澳辦痛批示威者：想奪取香港管治權 - 兩岸 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 - 兩岸 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 港媒：林鄭月娥將在傍晚六點正式公布撤回送中條例 - 兩岸 - 旺報 港建制派消息：林鄭月娥將宣布撤回修訂逃犯條例 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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