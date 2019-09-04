許多受刑人對藝術有特有天賦，在無教師教學下，自行專研素描，臨摹親人相片畫成畫作，水準不輸美術專科生。（花蓮監獄提供／王昱凱花蓮傳真）

月圓人團圓，花蓮監獄在中秋來臨前，開放受刑人與親人會面，緩解相思之苦，也藉著家庭功能支持獄友。懇親活動於2、3、4日在監獄大禮堂舉行。獄友辛勤的準備著糕點，只為了與家人相聚，現場充滿了擁抱、寒暄、眼淚與滿溢的溫情。

本次懇親會由獄方與台灣更生保護花蓮分會及慈濟基金會一同協手舉辦，典獄長葛煌明也到場與獄友及家屬寒暄同樂。懇親會以茶敘方式進行，獄友們辛勤準備糕點、茶水，要與家人同歡．

現場也展示許多畫作，皆由受刑人完成，由於獄中沒有專業教師指導，畫作多由受刑人私下專研完成，水準不輸藝術專科畢業生。其中一幅素描畫作為獄友臨摹親人相片之作，也藉著此次機會，送給家人，場面十分溫馨。

法理不應凌駕於情上，這也是人難能可貴之處，花蓮監獄有感受刑人思念至親之苦，每年三節都會安排懇親活動，有了家人探望的溫暖，受刑人也更容易安定心緒、改過向善。

獄方也放寬探望標準，讓許多不符條件的受刑人也可以申請懇親。獄方表示，監獄並非外界所想，在冷冰冰的牢籠外，也充斥著人情與溫暖，本次活動不乏許多年邁父母親出席，讓在獄中的兒、女，能把握時間團聚。

一位前來探望丈夫的妻子說，「你在裡面關，我在外面關，因為你服刑關係，使我飽受身心壓力」，令丈夫頓時不知如何回話，也讓旁人不勝唏噓，妻子接著緩慢說到，「因為丈夫表現良好，此次才有懇親機會，希望他持續保持，兩人一同挺過艱難歲月」。

三日活動共有850多位家屬參與，藉著親情交流與感化，促使受刑人悔改向上，也讓家屬了解矯正機關的功能與意義，雙方努力下，才能使獄友順利復歸社會、重獲新生。

(中時 )