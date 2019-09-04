一名64歲澳洲籍女商人搭機抵台、入境高雄機場時，遭海關查獲行李有水果，遭防疫檢驗局女技師開單裁罰。女商人疑似不滿，直接以「Bullshit」一詞辱罵該名女技師挨告。高雄地院依侮辱公務員罪，判處澳籍女商人拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，澳洲籍女商人LOI TRAN TU今年4月26日搭乘港龍航空班機、入境高雄機場時，被海關查獲行李箱內裝有水果，當場送往農委會動植物防疫檢疫局高雄檢疫站裁處，檢疫站高姓女技師也當場開出罰單。不料，LOI TRAN TU當下不滿並脫口而出「Bullshit」一詞，高女認為受辱，向內政部警政署航空警察局高雄分局報案提告。

LOI TRAN TU在警方偵訊時承認犯行，高雄地檢署依妨害公務罪嫌將她起訴。高雄地院法官認為，LOI TRAN TU未能尊重公務員依法執行職務，任意侮辱執行職務之公務員，蔑視公權力，觸犯刑法第140條第1項侮辱公務員罪、第309條第1項公然侮辱罪。

法官強調，LOI TRAN TU係以一行為、侵害不同法益而觸犯數罪名，為想像競合犯，最後依犯侮辱公務員罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

一時口舌之快，代價2萬元。64歲澳洲籍女商人搭機入境高雄，不滿水果遭查獲，辱罵防疫檢驗局女技師，遭處拘役20日，得易科罰金2萬元。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

(中時 )