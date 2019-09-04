中華男足今天公布在世足亞洲區資格賽主場對約旦、尼泊爾的26人正選名單，台韓混血右後衛王建明沒能列入。中華足協祕書長方靖仁表示，擁有雙重國籍的王建明應有資格代表我國，但亞足聯法務部門認為既然韓國不允許雙重國籍，25歲的王建明為何能保有台韓國籍？成為目前舉證上的困難之處。

王建明的爺爺出生於1930年代，原籍山東，後來成為到韓國的政治難民。而依1976年韓國國籍法第二條規定，出生時父親為韓國國民者方可成為韓國國民。王建明於1993年出生時，父親僅有中華民國國籍且未擁有韓國國籍，由於我國採「屬人主義」，王建明選手於出生時僅具有中華民國國籍而不具有韓國國籍。

韓國國籍法於1998年修正，承認出生時父或母為韓國國民者可擁有韓國國籍，並溯及既往，王建明依據此法於2003年正式取得韓國國籍。而韓國國籍法第12條規定，王建明可同時保留中華民國與韓國國籍至年滿20歲時，並須於年滿20歲起2年內選擇國籍。

然而，韓國政府並未在王建明22歲之前，要求他對國籍做出選擇，讓如今25歲的他形成特例。即使王建明方面完成放棄韓國國籍的程序，亞足聯法務部門認為我方須證明王建明自出生時迄今中華民國國籍並未間斷，也未曾於韓國辦理放棄中華民國國籍手續，才能代表中華隊出賽。

方靖仁表示，感謝球評陳家銘於今年3月向中華男足總教練提醒，有關王建明出賽的身分疑慮，足協也著手處理此一問題。目前王建明與家人仍在韓國處理此事，9月兩場世足資格賽肯定趕不上了。

由於本案的特殊狀況，方靖仁坦承要由足協來舉證非常困難，已透過外交部尋求協助。但無論如何，王建明在此前的友誼賽與邀請賽，已經代表過中華隊出賽，「建明已是這個團隊的一部分！」足協將盡一切努力解決其身分問題，讓他盡快重新披上中華隊的戰袍。

(中時電子報)