為鼓勵傑出學者帶領研究團隊突破科學極限，科技部108年度起推出「領袖學者助攻方案—沙克爾頓計畫」，祭出最高每年度1500萬計畫補助金額，鼓勵國內學者實踐偉大的夢。今年全國各大學通過的22件當中，台大7件，中央大學3件，與成大並列全國第二，表現亮眼！

科技部「沙克爾頓計畫」鼓勵國內優秀學者組成跨學科領域的團隊，帶領團隊從事大型前瞻科學研究，以提升台灣科研團隊的國際聲望與國際影響力。沙克爾頓是愛爾蘭的南極探險家，帶領的探險隊歷經艱險堅持不懈，該計畫期效法其精神，以取得突破性的科研成果。

科技部「沙克爾頓計畫」分為「突破研究型」和「輔導規畫型」，中央大學在「突破研究型」有兩件通過，分別是土木系莊長賢講座教授與應地所董家鈞教授領軍的「地質、工程與風險—跨學科之整合研究」，以及物理系郭家銘教授和地科系陳建志教授領軍的「渺子成像術於粒子地球科學之應用與下一世代的高能物理實驗」。「輔導規畫型」則是客家學院蕭新煌講座教授帶領的「台灣客家研究之區域化與國際化輔導與發展策略」。

中央大學土木系與應地所合聘玉山學者莊長賢教授與應地所董家鈞教授所領航的「地質、工程與風險—跨學科之整合研究」，著重在系統性量化地質模型不確定性對工程、防災與環境議題之影響，策略上將透過跨學科的整合，以建立公眾、決策者及專家的溝通平台。希望能產出一流的科研成果，落實在設計規範及工程實務，對社會作出重大貢獻。

中央大學物理系郭家銘教授和地科系陳建志教授所帶領的「渺子成像術於粒子地球科學之應用與下一世代的高能物理實驗」，將進行我國首度地球科學與高能物理的跨領域研究，將渺子成像術應用於與台灣本土相關的地球科學研究議題，以提升我國於此新興研究領的能見度。

近年東協、南亞逐漸成為全球經濟的重要中心，加上政府積極推動的「新南向」政策，強調以人為本的區域鏈結。客家學院蕭新煌講座教授所帶領的「台灣客家研究之區域化與國際化輔導與發展策略」，將以客家研究為基礎，運用「客家」作為認識東南亞社會的方法，發展在地觀點的東南亞研究，除了提升客家研究的國際化，也將提供政府政策上的建議。

(旺報 )