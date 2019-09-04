泰晤士河畔節節目總監Adrian Evans LVO與市府團隊就河畔活動進行探討與交流。（台新市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕參訪泰晤士河畔節，借鏡發展代表台中的河畔藝文觀光盛會。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

全球知名的英國倫敦泰晤士河畔節，營造獨特藝術氣氛，吸引大批朝聖的觀光客，台中市長盧秀燕遠赴歐洲取經，市府預計年底在綠柳川等景觀河岸處辦盛大耶誕節活動，盼借鏡泰唔士河畔節策畫模式，串聯周邊及各地商家，發展代表台中的藝文觀光盛會；邀請倫敦市民及藝術家到台中參與2020台灣燈會，也歡迎倫敦觀光局組團到台灣交流。

盧秀燕於台灣時間4日率市府團隊前往參訪，盼汲取英國倫敦泰晤士河畔節成功經驗，結合綠、柳川等河川改造及大康橋計畫，創造優質的水岸休閒空間，泰晤士河畔節信託基金會節目總監Adrian Evans LVO為市府團隊導覽解說，雙方就河畔活動進行探討與交流。

「泰晤士河畔節舉辦20多年，累積一定聲量與名氣，成為倫敦相當著名的節慶！」盧秀燕指出，Adrian Evans LVO稱，泰晤士河畔節結合各種不同的文化並與許多國家合作，今年泰晤士河畔節與奈及利亞拉各斯市合作，啟發當地學生的藝術天份，特別的是，一名在台中出生的英國籍女士劉曉嵐也參與該項計畫。

英國倫敦泰唔士河畔節藉由與世界各地青年創作家及國際藝術家合作，舉辦多元藝文活動，發揚泰晤士河悠久歷史及文化，台中市致力於南勢溪、綠川、柳川、旱溪、南山截水溝等河川整治，河岸造景部分，泰唔士河畔節舉辦的過程與細節，讓市府獲益良多。

市府曾辦理柳川聖誕音樂會及耶誕樹點燈、綠川水岸廊道光景藝術展，及水岸音樂會等觀光活動，吸引許多民眾參觀，預計年底在景觀河岸處辦耶誕節活動。

泰晤士河畔節信託基金會指出，泰晤士河畔節是藉由基金會組織民間業者共同辦理而成，活動期間由眾多單位各別舉辦河域主題活動，包括大型裝置藝術-容忍之船展示、探戈舞團表演、歷史文物展、帆船賽舟會、河道及橋墩點燈等，共同響應成就盛大的泰晤士河畔節。

盧秀燕參訪位於英國倫敦西敏寺附近，倫敦市最著名且最大的皇家公園「海德公園」，總面積約2.5平方公里，擁有大面積的綠地及玫瑰園，景觀維護相當美麗，透過舉辦活動吸引大批國內外遊客前往參觀。

此外，盧秀燕參訪海德公園綠地的維護及管理方式，作為台中市公園綠美化、市容轉型的借鏡，並為台中市即將舉辦的「2020世界蘭花會議」設計配置與未來行銷手法，增加不少思維與面向。

(中時 )