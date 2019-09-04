香港國泰航空4日公告，史樂山辭去董事局主席，賀以禮獲選為新任董事局主席，將於今年11月六日生效。

國泰航空在反送中風波下，因有機組人員參與暴力示威，及洩漏航班資訊，遭大陸民航局約談整頓，有多位高管辭職。據新浪網報導，國泰航空4日發佈公告，史樂山先生辭任董事局主席及常務董事。賀以禮先生獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席，接替史樂山先生的職務。上述辭任、委任及選舉於2019年11月6日公司舉行的董事局會議結束時起生效。

公告指，賀以禮先生現年五十三歲，於一九八八年加入英國太古集團有限公司（太古）集團，曾派駐集團在香港，德國及中國內地的辦事處。他現亦擔任香港太古集團有限公司（香港太古集團）及太古地產有限公司董事，以及太古股份有限公司飲料部門常務董事。賀以禮先生於一九八八年七月畢業於劍橋大學，取得現代語言（榮譽）文學士學位。

根據公司的公司章程，賀以禮先生將任職董事至2020年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。他已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約3年。

賀以禮乃根據公司於2019年8月9日的公告所提述的服務協議由太古集團借調至公司。目前，賀以禮並不持有公司任何股份。

如上所述，賀以禮先生為香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古股份有限公司的控股公司，太古股份有限公司持有公司45％股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，賀以禮先生概與公司任何董事，高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

(旺報 )