美國最大的量販通路沃爾瑪(Walmart )宣布將停售手槍和步槍的子彈，並公開希望以後客戶不要在商店內公開攜帶槍支，即使該州法律允許，也不能在店內亮槍。

軍事網(military.com)報導，在德州再次發生嚴重槍擊，造成7人死亡，並且上個月也發生兩起連續的槍擊事件，其中一起還是在沃爾瑪店內發生的，因此沃爾瑪決定自己啟動槍支管制規則，將停售手槍、短槍管步槍的彈藥，包括.223口徑(5.7公釐)獵槍彈，和5.56公釐口徑的軍規步槍彈。

這也代表沃爾瑪將完全退出手槍武器的銷售業務，其實早在20世紀90年代中期，沃爾瑪就停止銷售手槍(除了阿拉斯加)，只專注於子彈量不多的獵槍和相關彈藥。

澳爾瑪在2015年禁售AR-15與AK步槍。(圖/美聯社)

沃爾瑪首席執行官道格‧麥克米恩（Doug McMillon）在週二下午發給員工的一份備忘錄稱，「作為一家為負責任的射擊運動、狩獵提供服務的公司，我們將安全做為優先考量，因此必須這樣做。」

除此之外，沃爾瑪進一步要求顧客在沃爾瑪和相關商店時，不可公開攜帶槍支，除非他們是執法人員。為了讓顧客能及早認知新規則，沃爾瑪將在商店中張貼告示牌，提醒大家適應與遵守。德州就是可公開亮槍的州，於2016年立法通過。

上個月，一名持槍歹徒闖入德州埃爾帕索的一家沃爾瑪商店，用一支AK步槍支殺死了22人，沃爾瑪已經禁止出售這款歷史上最致命的槍支與它的子彈。

沃爾瑪的自律，至少得到一個主張槍支制制團體的喝彩，「美國卸槍會」(Guns Down America)的創始者伊果‧沃爾史奇(Igor Volsky)說：「我們知道這個國家有太多槍支，而且太容易取得搞定，我們一直希望槍支與彈藥銷售者能出面自律，沃爾瑪做了一個非常值得稱讚的決定。.....但是這項工作(管制槍支)並不會因為沃爾瑪今天的改變而結束，還有漫漫長路要走。」

根據周二的備忘錄，沃爾瑪的舉措，將使其該集團在彈藥的市場佔比從大約20％，減少到大約6％至9％，影響不可謂不大。

事實上，許多槍支愛好者的彈藥來源就是沃爾瑪，沃爾瑪有眾多的連鎖店，位於農村地區與山野城鎮，因此當地獵人們，相當依賴沃爾瑪購買他們的設備。

憑藉其“開放攜帶”的新政策，麥克米倫在他的備忘錄中指出，個人試圖通過攜帶武器進入其商店發表聲明，只是為了嚇唬工人和顧客。但是，有善意的客戶合法行事，也無意中導致商店撤離，並要求當地執法部門作出回應。

在過去的15年裡，沃爾瑪其實一直在調整自己的售槍策略，特別自2015年以後，幾次重大的槍擊事件，都影響沃爾瑪的決定，比如沃爾瑪於2018年2月宣布，它將不再向小於21歲的人售賣槍支和彈藥，並且從網站上刪除突擊步槍的品項。這個改變是源自於佛羅里達州帕克蘭市，發生的一起造成17人死亡 的高中槍擊事件。

更早之前，在2015年沃爾瑪就停止銷售半自動武器，如AR-15型步槍(民用M16)，這是代頓槍擊事件使用的槍款。該零售商也不銷售大容量彈筴、手槍（阿拉斯加除外），也不銷售AK式槍支。

(中時電子報)