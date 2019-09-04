華信航空於4日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客於上午07：00由台中機場起飛；華信航空以104人座的E190飛機執行首航任務，中華航空台中分公司總經理許力曄搭乘首航班機，於當地時間10：50抵達日本鳥取機場，藉此吸引更多鳥取縣觀光客來中台灣觀光旅遊。

華信航空指出，華信是唯一由台中直飛日本鳥取的航空公司，台中-鳥取每周三、六共飛航2班；透過華信直航鳥取班機，台灣遊客可輕鬆造訪《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉、欣賞鬼太郎大街活靈活現的妖怪青銅像、或是到著名的鳥取砂丘騎乘駱駝，欣賞壯麗夢幻的美景，親身體驗鳥取的旅遊景點特色。

華信航空4日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客於上午07：00由台中機場起飛；鳥取縣野川副知事、藤繩議長等親臨機場迎接首航班機的旅客。鳥取-台中AE7337回程班機於當地時間11：50由鳥取機場起飛，13：45返抵台中機場，兩地飛行時間為2小時50分。

鳥取精彩行程景點，包括日本海歷經10萬年風吹雨打才形成的鳥取砂丘、整個車站都是粉紅色戀人必訪的戀山形車站、完好保存著江戶時期繁榮街景的倉敷美觀地區等；並歡迎日本觀光客來中台灣觀光旅遊，一起迎接2020台灣燈會在台中。

(中時 )