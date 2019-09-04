雲林縣長張麗善今天前往新北市府拜會侯友宜，推廣在地農產品，不過2人會面行程低調不公開，加上9月8日韓國瑜新北造勢在及，不禁令外界聯想，張是否藉會面之名來為雲林女婿韓國瑜當說客，邀侯出席周末造勢，但對此新北市新聞局長蔣志薇否認。

新北市府今發布新聞稿指出，雲林縣府今年與全家便利商店合作辦理文旦柚行銷，提供民眾便利採購服務，為進一步拓展銷售管道，由張麗善領軍拜會新北市府，希望透過農業產銷合作，為在地農產品拓展多元通路。

回顧侯友宜上月在板橋行銷故鄉嘉義的農產品時，當時侯指出，新北市每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台，販售當月主題縣市的農特產品。

然而，9月「新北享家Bar台」農產品交流平台主題縣市是南投縣，雲林縣尚未舉行，張選在韓國瑜周末造勢前夕拜會侯，時機點巧合，加上2縣市合作推廣農產品卻低調不公開行程，是否醉翁之意不在酒，引發外界聯想。

(中時 )