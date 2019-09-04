頂著「2019第21屆東京都美術館國際書畫交流展日本金獎(金賞)」的光環，返台舉行的第一場陳炳臣個人創作展-「挺秀」引起畫界普遍關切。得獎的兩幅作品，「櫻花/傲然」與「樹/郁森」也在現場展出，但陳炳臣表示，這兩幅畫不賣，他打算自己收藏。

陳炳臣關心地球、關心環保，在十幾年的創作生涯裡，樹是他創作很重要的題材。他說:我喜歡畫樹，每棵樹都有他獨特的表情，在不同的時間，有著不同的風貌；樹是地球存活重要的養份。陳炳臣的作品，已建立獨特的個人風格。水墨名家羅青認為陳炳臣，已晉身台灣五年級最傑出的墨彩油彩畫家之列。

春枝山嵐。(倪有純提供)

另外一位慧眼識英雄的大人物是馬紹爾總統Hilda C. Heine(希爾達·C.海妮)，去年她去101大樓用晚餐，路過101樓下的藝廊，看到陳炳臣正在展出的作品，深愛感動，特別留言與鼓勵陳炳臣。「你的作品令人印象深刻，願好運與你的作品同行！」

陳炳臣看了馬總統的留言，更加努力作畫。果然今年到日本交流、參展，就拿了第一名的大獎。

陳炳臣是彰化芳苑人。數年前，從都市回到故鄉彰化芳苑的海邊漁村，沉潛在故鄉緩慢步調和母土豐富養分中創作。他的「上風堂」畫室儼然已成芳苑的景點。

陳炳臣的很多靈感，來自芳苑的海邊。潮起潮落讓他聯想地殼變動與造山、水的流動與轉化，而體悟萬物生命皆從流動而來，山水和海的感悟，在他心中流動渾然天成，也是他吸睛的獨特繪畫技巧。陳炳臣的作畫技巧，非常特殊，他不用筆作畫，以壓克力的流動性，揮灑出他心中的樹與山水的畫像。創作除抒發個人情感與社會觀外，最重要的是他深刻的表達了濃厚的人文與環境關懷。

畫展開幕第一天，陳炳臣的作品，就有藏家收藏作品7幅作品，對他也是很大的肯定。陳炳臣畫展展覽日期：2019/8/31~2019/9/11展出地點：中國文化大學推廣教育部大夏藝廊（台北市建國南路二段231號1樓）參觀時間：(一)-(六) 9:00-21:00；(日)9:00-17:00主辦單位：中國文化大學推廣教育部

(中時電子報)