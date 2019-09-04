香港經濟日報報導，香港特首林鄭月娥4日下午4時約見建制派人員，包括港區全國人大代表、全國政協委員及立法會建制派議員，據了解，林鄭月娥在會中正式宣布撤回修訂「逃犯條例」。

現場與會人員分別有，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、長和主席、全國政協常委李澤鉅、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會主席梁君彥、行會成員任志剛、黃國健、林正財、葉劉淑儀、李國章等都有出席會面。

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