港建制派消息：林鄭月娥將宣布撤回修訂逃犯條例 17:132019/09/04 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港經濟日報報導，香港特首林鄭月娥4日下午4時約見建制派人員，包括港區全國人大代表、全國政協委員及立法會建制派議員，據了解，林鄭月娥在會中正式宣布撤回修訂「逃犯條例」。 現場與會人員分別有，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、長和主席、全國政協常委李澤鉅、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會主席梁君彥、行會成員任志剛、黃國健、林正財、葉劉淑儀、李國章等都有出席會面。 (工商 ) #林鄭月娥 #月娥 #全國 #政協 #立法會 也許您會感興趣 推薦閱讀 水炮車再出動 首噴藍色水柱驅散 18:092019/08/31 兩岸 示威者衝擊港府總部 投擲汽油彈 18:452019/08/31 兩岸 港立法會主席嚴厲譴責示威者再衝擊立法會大樓 22:322019/08/31 兩岸 補選被取消資格！港民主派周庭提出呈請 法官判「勝訴」 17:462019/09/02 兩岸 路透社取得錄音：林鄭月娥稱若有選擇會辭職 22:532019/09/02 兩岸 私人錄音被媒體曝光 林鄭月娥回應從沒要辭職 10:482019/09/03 兩岸 林鄭月娥澄清：從未向北京請辭 04:092019/09/04 話題觀察 三重立委政黨合作 將提無黨籍李翁月娥 14:402019/09/04 政治 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 14:312019/09/04 兩岸 香港特首宣布撤回逃犯條例 推動與反送中抗議和解 15:332019/09/04 國際 兩岸熱門新聞 拒絕五大訴求 港澳辦痛批示威者：想奪取香港管治權 - 兩岸 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 - 兩岸 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 港媒：林鄭月娥將在傍晚六點正式公布撤回送中條例 - 兩岸 - 旺報 港建制派消息：林鄭月娥將宣布撤回修訂逃犯條例 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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