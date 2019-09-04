2019年三商盃公益路跑邁入第31屆賽事，三商企業希望善盡企業社會責任，除了推動路跑運動發展，更長期結合「公益」與「環保」兩大元素，藉由三商公益路跑活動與大眾互動，共同聚焦於需要關注支持的社會議題，目前已經開放報名。

今年，由三商企業旗下新興品牌「三商家購_美廉社」擔任路跑活動的主辦單位，日期延續去年的12月1日，地點維持在綠草如茵的二重疏洪運動公園與河濱自行車道，將「家」的概念融入活動中，鼓勵每一位家庭成員走出戶外，享受難得的交流時光，並藉由輕鬆路跑從3公里、10公里或21公里，三種里程讓家人們選擇自己最適合的路程，同時感受運動帶來最純粹的樂趣與熱情。

本次活動除了路跑以外，更結合野餐、音樂、公益市集等豐富的活動元素，邀請社福團體一同設攤，販售愛心義賣商品，將所得捐給需要幫助的單位；同時自報名款項中提撥愛心款項，捐贈予惠明盲校，延續三商盃公益路跑31年來的傳統美意。讓所有人運動完後也能一併放鬆身心，感受生活的樂趣並為公益盡一份心力。

(中時電子報)