製造業之母、工具機業者美中貿易戰首當其衝，政務委員龔明鑫下午表示，工具機業明年約有新台幣100億元商機，包括中國外流台商所需機器設備，國營企業及台商回流的採購需求等等，共約有100億元，雖然規模比不上出口，但對業者不無小補。

美中貿易戰升溫，傳出有工具機業者在放無薪假。龔明鑫表示，政府針對受衝擊產業啟動因應策略，明年就會有新的訂單，他進一步說，百億元商機，一部分來自台商回台的採購需求、而技職學校機台汰舊換新、國營事業設備更新，以及從中國大陸前往東南亞布局的企業也可能會有採購需求，政府將進行媒合，如台灣可以的話儘量由台灣供應。

另外，龔明鑫也說，業者如有意願在這段期間進行員工教育訓練，政府也會提供相關津貼補助，經濟部近期內就會提出協助受美中貿易戰衝擊產業的完整因應方案。

龔明鑫說，包括貿易、科技及金融貨幣層面，政府都有觀察，針對人民幣部分，龔明鑫說，除人民幣匯率變化，香港情勢也要留意。如果香港局勢持續惡化，香港金融中心地位是否會動搖，甚至進一步波及亞洲金融市場，這部分則要持續關注。若香港金融中心地位跟功能下降，而需求仍在，政府也在思考台灣是否可以扮演某種角色；像是分擔高階財富管理中心或財務調度中心等等。

此外，對於前行政院長陳冲指，對美貿易順差過大，台灣可能會有被列為匯率操縱國的風險。龔明鑫表示，央行跟美國財政部有密切溝通，以道理來講，美中貿易戰就是要將一些供應鏈移出中國，台灣做的就是將供應鏈移出中國，美方不至於反向解讀。至於順差大的問題，政府已陸續向美國購買重大機器設備、半導體業，軍購，這對台美貿易平衡有幫助。龔明鑫表示，台灣不可能因為擔心被列為匯率操縱國就減少對美出口，必要時台灣還會多買一些東西。

(中時 )