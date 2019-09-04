海巡署東南沙分署東沙指揮部指揮官熊同中日前帶著同仁前往關心敏道院生，並與院生一起手作月餅。（敏道家園提供／呂妍庭嘉義傳真）

海巡署東南沙分署東沙指揮部指揮官熊同中日前帶著同仁前往關心敏道院生，並與院生一起手作月餅。（敏道家園提供／呂妍庭嘉義傳真）

因曾在嘉義縣服務，與敏道家園結下不解之緣，海巡署東南沙分署東沙指揮部指揮官熊同中日前特地帶著同仁前往關心敏道院生，還一口氣下訂450盒院生手作的中秋月餅，要帶回東沙島與辛苦的海巡弟兄分享，這分跨越490公里的愛心，讓敏道家園倍感窩心，更對遠在國之南隅維護疆域的這群海巡工作人員充滿敬意。

海巡署東南沙分署東沙指揮部指揮官熊同中日前帶著同仁前往關心敏道院生，並與院生一起手作月餅。（敏道家園提供／呂妍庭嘉義傳真）

熊同中曾在海巡署第4總隊服務，當時就曾率隊上官兵到敏道進行關懷，盡管已調任到海巡署東南沙分署東沙指揮部，熊同中仍沒忘記敏道的慢飛天使需要幫忙，近日除帶著島上最受歡迎，號稱「東沙島星巴克」產製的麵包、點心與院生們分享，也陪著院生作月餅，最後還一口氣下訂450盒月餅，說要帶回東沙島跟大家分享。

敏道家園院長鄒輝堂非常感謝熊同中的暖心關懷，指敏道為了輔導身心障礙朋友能自立生活，在平日作業活動中，就會依照服務對象的能力及興趣，安排職業技藝訓練，烘培就是其中一個項目，且經由不斷的練習訓練，製作出來的成品已毫不遜色。

鄒輝堂說，可惜受限院生能力有限，一次能生產的中秋禮盒頂多幾百盒，這次海巡署東南沙分署東沙指揮部的大訂單，對這群心智障礙者來說，絕對是最大的鼓勵，讓他們離自立的夢想又近了一點，尤其這些禮盒將分送給東沙島上辛苦的海巡工作人員，讓今年的中秋佳節變得特別有意義。

鄒輝堂說，敏道家園已邁向第10年，園內許多設施設備漸漸老舊、損壞，急需修繕或換新，希望藉此喚起社會大眾對身心障礙朋友的關心，一起來支持敏道家園，讓這群折翼天使們能在更完善的環境中擁有更妥善的照顧。

(中時 )