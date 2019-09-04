據港媒《星島日報》報導，香港特首林鄭月娥正於禮賓府與港區人大代表、全國政協委員及立法會議員見面，消息指出，林鄭月娥在會上向建制派宣佈政府會正式撤回《逃犯條例》修訂，將於傍晚六點對外公佈。

消息又指，大律師公會前主席林定國、曾任林鄭競選辦資深顧問的前高官余黎青萍，將會加入監警會。

(旺報 )