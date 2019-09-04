港媒：林鄭月娥將在傍晚六點正式公布撤回送中條例 17:192019/09/04 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港特首林鄭月娥。(圖／翻攝自星島日報) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據港媒《星島日報》報導，香港特首林鄭月娥正於禮賓府與港區人大代表、全國政協委員及立法會議員見面，消息指出，林鄭月娥在會上向建制派宣佈政府會正式撤回《逃犯條例》修訂，將於傍晚六點對外公佈。 消息又指，大律師公會前主席林定國、曾任林鄭競選辦資深顧問的前高官余黎青萍，將會加入監警會。 (旺報 ) #禮賓府 #林鄭月娥 #送中條例 #逃犯條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 港示威者往禮賓府遊行 防暴警舉旗警告 15:422019/08/31 兩岸 路透獨家稱北京拒撤逃犯條例 環時：假新聞 17:262019/08/31 政治 傳港欲撤逃犯條例遭拒 陸批假新聞 04:092019/09/01 話題觀察 路透社取得錄音：林鄭月娥稱若有選擇會辭職 22:532019/09/02 兩岸 私人錄音被媒體曝光 林鄭月娥回應從沒要辭職 10:482019/09/03 兩岸 林鄭月娥澄清：從未向北京請辭 04:092019/09/04 話題觀察 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 14:312019/09/04 兩岸 傳港府將撤回送中條例 港股狂歡暴漲衝近千點 15:042019/09/04 財經 傳特首將撤逃犯條例 港股瘋漲近千點 16:382019/09/04 財經 《港股》傳特首將封殺送中條例，恆指暴漲近千點 17:052019/09/04 財經 兩岸熱門新聞 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 - 兩岸 拒絕五大訴求 港澳辦痛批示威者：想奪取香港管治權 - 兩岸 港媒：林鄭月娥將在傍晚六點正式公布撤回送中條例 - 兩岸 - 旺報 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 港建制派消息：林鄭月娥將宣布撤回修訂逃犯條例 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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