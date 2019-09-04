從事教育工作長達36年，台中一中校長陳木柱歷經台灣教育多次變革，任內更積極推動國際交流、關懷弱勢學生，並在校內創設「國際教育交流基金」，今年以「高中教育CEO跨域人才推手」為核心理念，獲頒教育部校長領導卓越獎，將於9月20日受獎。

擔任校長職務18年，陳木柱在台中一中6年時間率先與中部學校組成「跨校聯盟」，為最近上路的新課綱做準備，陳木柱說，自詡為學校首席教師，「教育CEO」指的是全面通盤系統思考、不斷熱情投入與不忘教育初衷。

陳木柱以著重國際交流、關懷弱勢學生獲得教育部肯定，他說，自認在國際教育領域扮演舵手的角色，近幾年中一中與國際學生互訪的學校、國家數都倍增，且互訪人數從原本700多人增加至1357人次，成長率達74％。

「要讓弱勢孩子也有接受菁英教育的機會！」秉持這個理念，陳木柱就任一中校長後，擴大原有針對弱勢孩子扶助的「野薑花基金」、6年來受益學生達565人次，並增加扶弱拔尖獎助學金補助，他說，曾有一位學生在申請校外補助時，填寫「如何運用這筆錢」的時候是希望買張床給爸爸，讓他感覺很心酸。

經了解，該名學生與生病的父親相依為命，有感於父親長期臥病、且家中的床已經嚴重變形，深受他微薄希望所感動，特別發動學校扶弱拔尖獎學金，該名學生那年共領得10萬元獎助學金。

(中時 )