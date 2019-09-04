台北市長柯文哲昨晚在廣播節目說「我還是綠營的，底色沒有改變」、「很討厭外省人」。國民黨副主席郝龍斌下午在臉書發文，痛批若柯真討厭外省人，為何曾揚言9月17日以後要去拜託自己「很討厭」的外省人、親民黨主席宋楚瑜提名選總統？郝直指說謊成性、欺世盜名只是柯的日常，「說謊的人要吞一千根針」。

「說謊的人要吞一千根針。」郝龍斌說，如果柯市長真的很討厭外省人，為什麼還曾經揚言9／17後要去拜託宋楚瑜以親民黨名義提名選總統？難道宋楚瑜是本省人？難道親民黨是以本省支持者為主的政黨？為什麼要拜託自己「很討厭」的外省人支持呢？

郝龍斌也說，2015年柯剛上任時，曾經宣誓台北市絕對不會成為喬家大院，所有議員的請託都要上網登錄，當時的柯以喬家大院為恥。如今，柯以喬家大院為榮，昨日受訪時竟沾沾自喜地說議員都覺得柯比郝龍斌還好「拜託」，請問是過去柯文哲在說謊？還是今日的柯文哲不老實？

郝龍斌直接痛斥柯說：「說謊成性、欺世盜名只是柯文哲市長的日常，難怪您身邊的朋友，老是一轉身就成仇敵，這樣誰敢跟您合作？」

(中時 )