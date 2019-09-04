男神黃曉明與女神Angelababy(楊穎)結婚4年育有1子「小海綿」，然原本給人甜蜜恩愛感覺的兩人，卻因故不時傳出婚變消息，最近一次已經鬧了兩個多月沒平息，讓黃曉明無奈透過工作人員喊話：「如果再有下次就準備發律師函了」，然夫妻倆的感情仍備受外界關注，直到近日有網友曝光了一則巧遇黃曉明的短片，曝光男神看到Baby照片時的真實反應，赤裸反映出夫妻關係真實影況，網友秒懂大嘆：「祝福你們」。

黃曉明、Angelababy婚變傳聞不停歇，然近來有網友貼出一則側拍短片，他在路上巧遇身穿深色衣服、戴著墨鏡的黃曉明，粉絲隨即湧上前索討簽名，拿出來簽的東西卻很不尋常，粉絲遞上的竟是老婆Angelababy的照片。

而黃曉明的反應也很直接，看了Baby照片二話不說直接簽名，簽的同時臉上漾開大大的笑容，證明夫妻感情還是很好，間接破除婚變傳聞，而黃曉明日前受訪時，提到兒子也是一樣的反應，馬上笑開懷，但也表示工作太忙常抽不出時間陪孩子，被問到是否擔心錯過小海綿的成長階段？他則坦言現在2、3歲的兒子確實每天變化很快，所幸家人總會拍小海綿的短片傳給他，黃曉明聽著兒子說些古怪、好玩的話語，多少撫平一點遺憾。

(中時電子報)