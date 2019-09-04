被質疑學歷造假 總統府今委律師提告賀德芬等人

被質疑學歷造假 總統府今委律師提告賀德芬等人

被質疑學歷造假 總統府今委律師提告賀德芬等人

被質疑學歷造假 總統府今委律師提告賀德芬等人

台大教授賀德芬與台籍美國教授林環牆質疑蔡英文總統論文造假一事，今天上午，由蔡英文總統委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。

總統府發新聞稿指出，告發賀、林二人原因為，賀女士於今年8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林先生所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」等等。賀女士所言，與林先生所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

總統府表示，在告發同時，委任律師也檢具相關事證，我們也同步提供各界檢視，透過這些事證，大家可以很清楚地看見，總統的論文與博士資格，經向倫敦政經學院（LSE）洽詢，請校方提供總統在LSE就學期間相關資料。在LSE提供的檔案中，即包括了總統的學生紀錄表，上面很清楚地註明，她的兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及她的論文題目：”Unfair trade practices and safeguard actions”。LSE也提供了1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書，上面也註明了同樣的論文名稱，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

此外，LSE並提供了1984年3月所製發的畢業證書影本。以上這些，都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，取得博士資格。同時，也特地向總統當初任教的政治大學查詢1984年蔡總統申請教職的人事資料，這份公文清楚敘明「檢附蔡先生（當時教育界慣例不分男女均敬稱先生）⋯⋯博士論文三冊」，證明政大在審核蔡總統當年的資格時，蔡總統的博士論文也在審查之列，也再一次佐證當時總統確有提交博士論文。同時，教育部及政大在各自的檔案中，都留存了蔡總統1984年的博士畢業證書的影本，與LSE所提供的影本是一致的。

總統府表示，對於有特定人士抹黑總統以特權取得學位， 事實上，當年台灣蔡總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

總統府強調，作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，也希望能夠就此讓荒謬的無意義質疑止息。何況，賀女士也說，要求司法介入調查，那我們就讓司法來釐清事實。

(中時 )