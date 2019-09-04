看到安宰賢慶生影片後，具惠善發短訊給老公。（圖／翻攝自DISPATCH韓娛王微博）

7/1當晚，具惠善又與安宰賢起爭執。（圖／翻攝自微博）

具惠善和安宰賢結婚3年，上月驚爆婚變，具惠善怒批老公想離婚主因竟是「他嫌我有對不性感的乳頭」，今(4日)媒體曝光夫妻倆對話截圖，《Dispatch》（簡稱D社）表示看了安宰賢手機中近兩年的對話紀錄後，未發現他和任何女生過從甚密，D社說：「『不性感的乳頭』這點比較曖昧，兩人沒因相關話題爭吵，具惠善曾開過類似的玩笑，但安宰賢卻避而不答」。

具惠善兩周前爆出安宰賢因倦怠期想要離婚，並指安宰賢嫌棄她乳頭不性感，因此執意離婚，今《Dispatch》公布兩人這兩年來從相愛到爭吵的對話截圖，其中可見具惠善2度提及相關話題，7月1日安宰賢生日當天，下午2時具惠善看到安宰賢上傳的影片後便說：「心疼我一早煮湯的手，指責我的乳頭不性感所以要離婚，想被尊重的話，請先尊重自己的太太」，安宰賢則回那是今天的影片，接著以要對台詞為由停止對話。

當天晚上9時，安宰賢和具惠善說自己已經和工作人員吃過晚飯，具惠善則繼續抱怨先前的事，說：「所以才喝醉回家命令我切西瓜，裝作不知道我的手因此受傷，還糾纏說因為不性感要離婚」，安宰賢反嗆：「好話都給妳說了」，兩人便因是否有「命令」女方切西瓜產生爭執。

對此，D社替安宰賢背書說，檢查了這兩年手機對話紀錄後，安宰賢並無和任何女性利用通訊軟體搞曖昧，但確實兩人分開的時間很多，有拍攝工作時安宰賢獨自住在首爾家中，工作結束後回到龍仁住所，具惠善曾在對話中提到因「不性感」使對方想要離婚，安宰賢沒主動提及，也沒正面回應，兩人7月19日正式開始討論離婚，從對話中可知具惠善仍想挽回，還問老公變心主因，但安宰賢答不出來，可見兩人早因誤會太深成為平行線。

(中時電子報)