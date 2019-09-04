民進黨中執會今通過區域立委徵召選區提名，台北市部分包括第三選區（中山、北松山）徵召新系大老吳乃仁侄子吳怡農、第六選區（大安）徵召律師謝佩芬。其中，社民黨前召集人范雲上次立委選戰後在該區蹲點已久，再戰2020意味濃厚，不過，她近來也與綠營、第三勢力協調，是否參選仍未定案。范雲剛剛表示，將繼續參選行程，但會持續與民進黨溝通。

民進黨確定在第六選區徵召新人、律師謝佩芬參選區域立委，將對上藍營在該區基層實力雄厚的現任立委林奕華，加之大安區一向是藍營鐵票倉，對於泛綠陣營來說無疑是場硬仗，民進黨、第三勢力能否整合，勢必對選情有所影響。

范雲發布聲明表示，2020這一戰沒有個人、沒有個別政黨，只有台灣；2016年立委選戰，她感謝民進黨當時的支持，雖最後未能當選，但選舉結束後，她也成立「雲轉大安好生活協會」，持續以社區工作方式與在地居民互動，3年來堅持不懈。

對於民進黨中執會今天的提名結果，范雲表示，尊重民進黨選戰布局與提名策略，但她要提醒，民進黨內部的派系爭論在這一次的提名過程中也藉由媒體報導不斷浮現，作為守護台灣的重要盟友，還是那句，國家比任何一個人與黨派重要。不過，對於民進黨在台北市立委選戰提出青年陣線，她非常認同，而為了團結、「抗中保台」，她會持續與民進黨溝通，促成大安區乃至於全國的合作。

媒體追問，是否繼續參選大安區立委，抑或直接由民進黨提名的謝佩芬參選？范雲表示，「我會繼續競選行程，但會持續跟民進黨溝通。」

(中時 )