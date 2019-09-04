媒體報導香港特首林鄭月娥打算宣布撤回引發大抗爭的「逃犯條例」修法，正在台灣進行拜訪行程的香港眾志秘書長黃之鋒表示，就算香港特首撤回《逃犯條例》，也不會讓抗議活動停止，因為最核心的問題，還是香港人當不了香港的主人。他說，港府現在說要撤回條例，只是希望10月1日前的抗議活動停下來。

黃之鋒下午與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會立法院副院長蔡其昌及綠委段宜康、吳思瑤，談論香港目前局勢問題，並於會後接受媒體訪問。

黃之鋒表示，現在香港人最重要要求的是民主選舉，就算特首撤回逃犯條例，也不會停止抗議活動，因為特首必須停止提告每位港人。

黃之鋒說，香港最終要求的是民主選舉，香港的立法會議員及特首應該讓港人自己選出來；過去2個多月，包含他在內有1200人遭逮補、超過100人被提告，他們完全感受到香港變成白色恐怖及警察全面控制的地方。

黃之鋒表示，現在不是《逃犯條例》的問題，也不是反不反送中的問題，而是港人有無尊嚴、選自己的特首跟議員，確定香港自己的未來。

媒體詢問，現在傳出要撤回《逃犯條例》，是否港府想在10月1日前讓步？黃之鋒說，10月1日前的週末，他相信世界各地都會展開抗議活動，支持港人爭取民主，

黃說，港府說要撤回，只是希望十一前的抗議停歇，但現在最核心的問題，還是香港人當不了香港的主人，這才是上街抗爭的原因。

黃之鋒說，就算港府撤回條例，他們仍堅持之前的五大訴求，其中最重要的，就是港人要選出自己的特首，特首不能再是北京的人。

(中時 )