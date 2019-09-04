迎接大學新鮮人，東海大學4天3夜的「大學入門」活動登場，今年除規畫開學典禮、校園定向尋寶活動、學系時間、Alpha探索等活動，並以「連結」Connect為主題、歡迎將入學的3517位新鮮人，也廣邀校友返校傳承經驗，盼發掘每人最大潛能。

在現舞社學生與AI影像共舞的演出中，2019年東海大學大學入門活動正式展開，活動中還邀請相差30多屆的熱音社長與學生尬音樂，氣氛熱絡。校長王茂駿說，透過校友與在校生互動的方式，盼達到承先啟後的「連結」，幫助新生了解學校理念與創校精神。

此外，校方也規畫「真人講堂」特別邀請擔任過金曲獎評審的校友林唯哲等人、分別以「如果能再一次度過這四年，我會……」為主題分享。而為幫助學生融入學校，校方也設計校園定向尋寶活動，藉由互動關係加深認識校園。

校方強調，今年主題「連結Connect」是希望藉由東害的故事幫助學生建立信念，了解大學不單只給學生片斷知識、更給予連結和創造能力，藉由連結與開創發掘每個人最大潛能，勇敢走出舒適圈、走入各領域。

(中時 )