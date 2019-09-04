莊競程，現年38歲，台灣大學醫學工程學系博士，現任交通大學生醫工程研究所助理教授。（民進黨台中市第5選區參選人莊競程服務處提供／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市立委第5選區（北屯、北區）4日提名徵召莊競程，在艱困選區挑戰藍營資深老將沈智慧；莊競程表示，這場選舉非個人選戰，而是為台灣人民，守護自由民主1戰；接受黨徵召後，將勤走基層、爭取選民支持，贏得2020年選戰，帶領北、北屯區翻轉進步。

莊競程說，2014年太陽花學運，燃起對台灣這1片土地的疼惜，決定加入民進黨，投入守護台灣民主的行列。日前他參加由光合教育基金會所辦的「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」座談會，現場看到很多年輕朋友關心台灣未來，讓他很感動；「看看香港、想想台灣」，面對中共威脅，台灣絕對不能置身度外。

民進黨中央黨部秘書長羅文嘉指出，莊競程目前是國立交通大學的助理教授，專長是生醫工程，加入民進黨已5年，經過黨的策略小組多方的徵詢及評估，莊是最合適人選，在「艱困選區」、台中市立委第5選區，角逐立委選舉，因為「有志者是競程！」。

為台中市民進黨市議員曾朝榮外甥，莊競程現年38歲，台灣大學醫學工程學系博士，現任交通大學生醫工程研究所助理教授。莊競程表示，他從小在北屯長大，勞工的兒子、台灣本土博士，未來以自己的專業，力爭落實公共建設邁向數位科技化、醫療與教育達到便民、利民為目標，結合在地文化推廣文化觀光產業。

(中時 )