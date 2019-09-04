行政院行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今日表示，立法院初審的難民法草案並未包括適用香港人，外界不能把難民法尚未通過視為政府冷漠。如果有港人來台尋求政治庇護，現有法規足以因應，且政府也持續關切香港情勢。

Kolas表示，台灣不曾介入香港民主運動，但持續關注香港情勢。政院的立場就是，台灣現有法律，包括兩岸人民關係條例、港澳條例，以及香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，上述三項法律跟法規，足以因應因為遭到政治壓迫、來台尋求協助的香港人。

Kolas也指出，目前為止，沒有港人來台申請政治庇護，若未來發生此狀況，政府會按上述三個法律及法規，依個案的狀況處理；且個案必須經過行政院認定，是否要給予政治庇護、視為政治犯、或政治被迫害者。不能以是否通過難民法來推論台灣是否支持香港的民主運動，更何況立法曠日廢時，如果認為通過難民法就可以解決香港問題，是過度推論或期待。

(工商 )