◎監院最新調查 2026年勞保基金破產

蔡政府上任後力推軍公教年改，至今仍未碰觸勞保修法，由於勞保牽涉廣大民眾，被在野黨質疑選票考量。馬系監委陳小紅、王美玉、章仁香歷經9個月調查，發現勞保年金將於2026年用罄，財務岌岌可危，促請勞動部、衛福部盡速推動勞保制度改革。

◎亞泥礦權爭議 徐旭東：政府應上訴

亞泥礦權展延7月遭台北高等行政法院判決撤銷，經濟部日前決定不提出上訴，遠東集團董事長徐旭東今（4）日坦言「當然有委屈」，他認為，這是「通案」，牽涉很多其他案例，政府應該上訴。

◎外公載孫女摔溝亡 女童伴屍哭整夜

家住苗栗縣後龍的一名潘姓老翁，4日清晨騎機車載4歲孫女外出，行經勝利路一處田野時，忽然失控摔落路旁排水溝，祖孫倆隨車摔落，祖父當場死亡，孫女則站在溝內哭泣待救，家人清晨5時發現祖孫不見蹤影曾一度外出尋找，還經過事發地點多次，都未發現，直到早上7點多，一位住在附近的郭姓民眾騎車經過，聽見孫女哭聲，才發現整起意外，報警處理。

◎本土屈公病群聚感染 新北封步道

疾病管制署今（4）日公布新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區福南里60多歲女性，經過2次採檢抗體陽轉確診，由於個案與中和首例病例有相同的活動場所，因而成為今年、也是史上首起屈公病本土群聚。

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(中時電子報)