政院明擬通過新式戰機特別條例 17:342019/09/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院發言人Kolas (圖左)指軍購、廢印花稅、總預算為優先法案(張理國) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院明排定審查國防部擬具「新式戰機採購條例」草案，並將法案名稱修正為「新式戰機採購特別條例」，需轉立法院審議案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，包括軍購案、總預算及廢除印花稅法都是行政院最在意的優先法案。 立法院本會期是預算會期，行政院最關注的是總預算案，被問到優先法案的問題時，Kolas說，總預算，施政報告、軍購特別預算、印花稅法廢止案都是確定重點事項及優先法案。 她說，如果一切順利，政院希望在立法院開議前將廢除印花稅法送到立法院。 (中時 ) #行政院 #法案 #立法院 #新式 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 第二屆台北金融科技展 攤位可望破400 04:102019/09/02 金融．稅務 阻絕非洲豬瘟 航警交棒防檢局 04:102019/09/02 社會新聞 立法院第 8 會期2日起進行立委報到 13:262019/09/02 政治 諷彎彎內閣賺稿費 管中閔判申誡 04:102019/09/03 社會新聞 黃之鋒等3人拜會時代力量立法院黨團 16:202019/09/03 政治 立法院17日開議 20日起質詢總預算案 16:222019/09/03 政治 本屆立委最後會期 17日開議 16:312019/09/03 政治 港人若尋求政治庇護 政院：依法依個案處理 18:262019/09/03 政治 立法院新會期17日開議 20日審總預算 04:102019/09/04 金融．稅務 《經濟》農金安心GO媒合平台成立，蘇貞昌：創造雙贏 08:012019/09/04 財經 政治熱門新聞 陳明文財產清單曝光 身價嚇死人！ - 政治 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 豈止300萬！謝寒冰爆內幕 揭陳明文沒說的事 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 王金平回應結盟六大派 網友反映竟一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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