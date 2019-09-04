行政院明排定審查國防部擬具「新式戰機採購條例」草案，並將法案名稱修正為「新式戰機採購特別條例」，需轉立法院審議案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，包括軍購案、總預算及廢除印花稅法都是行政院最在意的優先法案。

立法院本會期是預算會期，行政院最關注的是總預算案，被問到優先法案的問題時，Kolas說，總預算，施政報告、軍購特別預算、印花稅法廢止案都是確定重點事項及優先法案。

她說，如果一切順利，政院希望在立法院開議前將廢除印花稅法送到立法院。

(中時 )