炎炎夏日，3位90後的少年抵不住西瓜的誘惑，跑去別人的西瓜田偷走了62顆西瓜。（示意圖／Pixabay）

炎炎夏日，許多人喜歡吃冰冰涼涼的西瓜，或西瓜汁來解渴，可謂水果中的消暑聖品，或許正因為西瓜的魅力，導致3位90後的少年忍不住西瓜的誘惑，跑去別人的西瓜田，花了3小時，徒手搬走了62顆西瓜。

根據中國《澎湃新聞》報導，肖姓、王姓，章姓少年皆20歲出頭，在上海青浦一家公司上班，同時彼此也是室友。5月28日晚10點多，三人正在組隊打遊戲，打完後閒著無聊，天氣又熱，肖姓少年想起他曾路過的一個西瓜大棚，於是向另外2人一起去偷西瓜吃。

此時正當西瓜成熟的季節，大棚內滿地都是又大又圓的西瓜，三人話不多說，開始分工偷瓜。直到凌晨，三人回去後合力將62顆西瓜搬至宿舍，並吃了其中一顆。

早上7點，張姓瓜農發現西瓜被盜，馬上趕到派出所報案。當晚9點左右，三人被逮捕歸案。案發後，三名被告人的家屬積極賠償被害人損失，均已獲得張姓被害人的諒解。檢察官提醒，單個西瓜價值雖小，由於被盜數量較大，已達到盜竊罪的判定標準。無論如何，盜竊是違法犯罪行為，不應以惡小而為之。

據悉，被盜西瓜是上海特產的8424西瓜，價值高達1440人民幣，折合台幣6000多元。8424西瓜名稱的由來是因為1984年，是西瓜種植歷史上值得紀念的一年。當年，中國工程院院士、新疆農科院哈密瓜研究中心育種專家吳明珠教授在幾十組試驗配比組合中，培育出了最為出色和優秀的第24組良種。

(中時電子報)