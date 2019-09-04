高雄地檢署近年來推動零毒害多元司法處遇計畫有成，特別加入「震撼觀護」元素，與高雄監獄合作，舉辦「靜坐一時 省思一世」緩起訴專案活動；讓因吸毒接受緩起訴處分的個案在監獄舍房內靜坐一小時，體驗失去人身自由的感覺，透過心理師的引導正念與感官覺察，讓他們能有所警惕，覺察現在進而省思未來。

雄檢指出，獨具高雄特色的戒癮處遇與傳統戒癮計畫最大的不同就是結合檢察官及醫師專業，參酌美國藥事法庭運作，對符合緩起訴條件的吸毒個案，依據綜合評估結果給予不同的處遇命令，擺脫傳統吸毒者不是入監就是入院的模式，而以多元社區處遇為中心，讓毒癮較輕且再犯風險較低的個案，走出第三條路。

透過執行義務勞務、參加多元社區處遇課程來履行緩起訴條件，此創舉能有效減少監獄短期自由刑的流弊與醫療資源的浪費，更有助於個案順利回歸社會；為強化多元社區處遇的內容，高雄地檢署與高雄監獄特別合作「靜坐一時 省思一世」。

高雄監獄典獄長王文笔表示，「靜坐能讓人靜心、沉澱、省思，用毒品殘害的不只是你自己，也會連累愛你的親人，對社會的影響更不容小覷，希望透過今天一小時的課程，能讓各位深刻體會自由的重要，雖然只有一小時，希望能幫助你們一輩子」。

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(中時 )