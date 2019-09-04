金門縣長楊鎮浯帶領團隊迎接挑戰，期待化危機為轉機。圖為率同主管巡視「小三通」往來情況。（李金生攝）

台北、北京大兩岸關係不好，金門、廈門小兩岸也跟著拉警報。金門「小三通」8月入出境旅客總數，較去年同期減少2.87％，出現近年十分少見狀況。縣府密切關注進一步發展，採取對策降低產業衝擊。

縣府觀光處指出，根據移民署統計，金門今年8月「小三通」入出境旅客計18萬3946人次，較去年同期18萬9384人次，減少5438人次，衰退2.87％。其中，台灣旅客入出境9萬4041人次，較去年同期10萬168人次，減少了6127人次，衰退6.12％。另大陸旅客入出境8萬7337人次，雖較去年同期8萬6798人次，增加539人次，成長0.62％，但其中大陸旅客入境4萬2939人次，較去年同期4萬3484人次，減少545人次，衰退1.25％，人數出現下滑的警訊。

縣府並指出，值得關注的是落地簽已是陸客的主要選擇，但今年8月的5560人次，較去年同期6936人次，減少1376人次，衰退達19.84％，也顯示衝擊較大是落地簽客群。

觀光處說明，大陸在7月底突然公布8月1日起暫停47個城市赴台自由行，「小三通」往返人次已漸受到影響，其中自由行人數減少，明顯表現在8月落地簽人次，較去年同期衰退了19.8％，且因受兩岸大環境變動，後續影響層面將會逐步擴大。

縣府強調，楊鎮浯縣長帶領團隊馬不停蹄與對岸協調，希望陸方基於金門扮演兩岸交流的重要角色，對大、小三通給予區隔化處理，同時也努力開拓東南亞新客源，期待在分散產業風險下，幫助業者度過陸客不來的難關。

觀光處強調，縣府也將配合中央相關旅遊補貼政策，研擬相應對策與措施，持續廣納地區各觀光產業實務意見，解析市場面問題，並提出具體可行方案，同時檢視現行觀光政策，做到去蕪存菁、調整方向，也將透過國內旅遊、包機、獎助辦法等層面之推廣計畫，不僅與金門觀光產業站在第一線共同面對挑戰，更希望透過調整整體產業體質，帶領金門觀光開創新的局面，化危機為轉機。

(中時 )