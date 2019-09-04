無黨籍新北市議員李翁月娥。（黃福其／攝）

國民黨今天中常會通過提名前主席洪秀柱，參選台南市立委第六選區選舉，對戰綠委王定宇；另通過新北市立委第三選區三重區不提名，將與無黨籍新北市議員李翁月娥合作，挑戰立委余天。至於原訂今天提名的嘉義縣立委第二選區，受到綠委陳明文300萬元現金事件影響，暫緩提名。

8月初，國民黨前立委陳杰力勸多位黨內大老，親征尚未完成立委提名的艱困選區，其中洪秀柱慨然遷戶籍到台南市第六選區，要力戰本屆全國最高票的綠委王定宇。當時國民黨以台南市黨部已規劃無黨籍市議員、里長等「有意參選人」，遲未同意柱姐參選，黨中央吳敦義也在中央會指主張「一中同表」違反黨綱，沒資格作黨員，黨中央「卡柱」的說法不徑而走。

而後洪秀柱表達今後不再提「一中同表」，上個月中常委沈智慧在中常會力主儘速徵召洪秀柱，吳敦義也釋出善意，肯定洪調整說法「值得歡迎」。

雖然吳限於主席身分，在中常會未公開允諾由洪參選南市第六選區立委，不過立即指示組發會與洪當面深談，表達肯定洪願為黨付出，洪則表達尊重黨中央規劃，雙方化解「卡柱」心結。而台南市黨部也與原規劃的「有意參選人」溝通，請其在大選時挺洪參選立委，並在上周二市黨部通過提名，提報黨中央在今天中常會完成提名。

吳敦義今天通過提名洪秀柱後重申，一中各表的九二共識，堅決反對一國兩制、台獨。

今天中常會除了提名台南市第六選區，也通過新北市立委第三選區不提名，採政黨合作，將與無黨籍市議員李翁月娥策略合作。

此外，組發會原預計在今天提報嘉義縣第二選區立委由前民進黨員許能通代表國民黨參選，日後在正式登記前，與無黨籍前立委林國慶整合，共推人選，迎戰民進黨立委陳明文。

不過因陳明文昨天發生300萬元現金風波，林國慶今天又因去年縣長選舉時直播辱罵陳明文，被檢方依妨害名譽起訴，組發會表示，因兩項變數，且林陣營民調認為可大勝陳明文，因此今天中常會暫緩提報嘉義縣二選區。

國民黨今天中常會提名洪秀柱之後，在75個立委選區中，完成71個選區、共提名73人，僅剩4選區尚未提名，包括嘉義縣第二選區，以及台中市第1選區、台中市第3選區，鎖定前陸委會副主委張顯耀、台中市副市長楊瓊瓔出戰，其中張顯耀戶籍須在9月11日遷入台中，黨部明天將與張確認；另金門縣選區傾向舉辦初選，立委陳玉珍撤銷黨籍下月經申訴變成停權3個月，已停權期滿，可參加初選。

(中時 )