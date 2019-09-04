香港眾志祕書長黃之鋒（右四）與立法會議員朱凱迪（右三）、學聯前祕書長岑敖暉（左四）今（4）日拜會時代力量北市議黨團。（時代力量北市議員林穎孟辦公室提供）

香港反送中運動愈演愈烈，香港眾志祕書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前祕書長岑敖暉昨（3）日抵台後，今（4）日前往北市議會拜會時代力量北市議黨團。黃之鋒表示，希望台灣人在10月1日，社會總動員1萬人，來支持香港，這樣北京政府的壓力一定比較大。

黃之鋒說，他會跟國民黨、民進黨、時代力量等不同黨派的政治人物，分享香港的抗爭活動，所以此次特別來北次議會跟議員交流；香港的抗議惠持續到10月1日中共國慶，所以在本月28、29日前，全球會有大串連，於世界各國串聯，支持香港民主，也希望台灣更多朋友在10月1日前走出來，讓香港不孤單。

朱凱迪說，他們在看台灣電視，感覺到台灣人民在關注香港運動時，可能都比較集中在警方暴力問題，而中共已建立起覆蓋全世界的監控網絡，若香港人在台灣或香港參與示威，就會擔心被拍下來，未來去大陸就被扣留、禁止出境。

朱凱迪強調，這跟台灣人民是非常相關的，支不支持香港運動，可以隨時化成為支不支持一國兩制，若不支持，中共拍照下來，未來去大陸就有問題。

朱還說，目前香港產業界也遇到前所未有的白色恐怖，國泰航空員工不能在工作時間內，提到任何有關運動的事，下班後臉書也不能有任何支持，若有的話，同事跟其他香港人、乘客就可舉報揭發，這未來完全可放在台灣背景底下去實行。

黃之鋒重申，10月1日台灣社會總動員是非常關鍵的事，比起泰國、馬來西亞有1萬人出來抗議北京，台灣若有1萬人站出來支持香港，北京政府的壓力一定比較大。

(中時 )