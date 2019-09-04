曾因騎機車搶快，4年前撞傷另位機車騎士，結果肇事逃逸，前年10月獲判刑6月，緩刑2年確定的楊姓垃圾車司機，去年6月在前案肇逃案還在審理期間，又在北市汀州路、西藏路路口，騎機車搶黃燈撞倒陳姓機車騎士，結果又肇事逃逸，北院審理後將他判刑1年，前案肇逃緩刑將遭撤銷。

楊姓男子，2016年8月間，騎機車行經北市萬華區萬大路與萬大路423巷交岔路口處時，闖紅燈撞上騎機車的吳姓女騎士，造成對方人車倒地，楊未下車察看就騎車離去，惹上肇事逃逸官司，因他犯後和被害人和解，北院審理後，法官引用刑法59條將他減刑輕判6月徒刑，緩刑2年，此案去年10月18日判決確定。

不料，楊在前案肇逃官司還在審理，並未確定期間，他又在2018 年 6 月 7 日上午 9 點多，騎機車行經北市汀州路、西藏路、三元街路口時，搶黃燈時貿然闖越該衝出路口，撞上騎機車的陳姓男子，陳人車倒地後，楊男看都不看一下，就逕行加速騎車逃離現場。

同樣的過錯，楊男不到兩年又再犯，案經北院審理，這次就沒有這樣幸運。法官認為他雖然和陳和解，並履行完畢，犯後態度還可，但考量他兩年前已因肇事逃逸案被判刑確定，目前還在緩刑期間，這次又再犯肇事致人傷害逃逸罪，將他判刑1年，因在緩刑期間再犯罪，若本案判刑確定，楊前案緩刑將被撤銷，兩案一起執行，將入監服刑。

(中時 )