2019年度最強音樂盛典iM短影《明日巨星》歌唱大賽自五月份上線以來，共超過2千位以上的民間好歌喉一同參賽，已募集破萬支優質參賽短影音，創意十足的賽制引發網友的熱烈討論，第三戰《巨星魔王賽》結合《聲林之王2》成為魔王唯一徵選管道，勢必帶動參賽人數翻倍成長。

目前積分總排名第一的彤兒王宇彤則表示：「自從參加了iM短影明日巨星比賽，讓我獲得了不少新的粉絲與曝光，期待能讓大家看到蛻變後的我。」參賽者混血牛牛也分享參賽歷程：「一開始上傳翻唱短影只是覺得好玩，沒想到蠻多網友支持我的，就讓我想更認真的投入其中。」

《明日巨星》歌唱大賽致力為歌唱好手一圓發片夢想，即日起至11月22日止，使用iM短影App，拍攝《明日巨星》指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，總冠軍不僅可獨得百萬獎金，更可獲得由華語樂壇重量級金牌音樂製作人陳子鴻老師量身打造專屬冠軍金曲，活動詳情請見APP活動專區說明（活動僅限台灣地區用戶參加）。

iM短影《巨星魔王賽》強力募集踢館好手即日起全面開戰。（iM短影提供）

(中時 )