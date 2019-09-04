高市左營警分局一名女警在路口攔停一名單手騎車、講電話的男機車騎士，男騎士疑似不理、加速逃逸。女警記下車牌，事後針對男騎士騎車打電話、拒絕稽查逃逸兩事開單告發，各罰1000元及10000元。男騎士不滿申訴，強調沒有發現女警攔查，法官認為女警攔停動作不明顯，男騎士無從判斷，最後判男騎士該罪免罰，可上訴。

判決指出，2018年11月27日傍晚6點多，左營警分局陳姓女警在博愛、裕誠路口執行交管勤務，協助疏通車流時，發現張姓機車男騎士左手拿手機講電話、右手單手騎車，於是揮動手中的指揮棒並吹哨，示意張男停車，但張男似乎刻意閃躲、加速離去。

陳姓女警當時來不及打開身上的秘錄器，事後依車號及路口監視器畫面佐證，根據道路交通管理處罰條例第31-1條「機車騎士使用行動電話」、第60條「駕駛拒絕停車接受稽查而逃逸者」開罰。

張男辯稱，當時是下班尖峰時段，在快車道上綠燈直行，周圍都是摩托車，並不知道有員警示意要他停車，張男認為陳姓女警僅以目睹的方式裁罰有失公平。陳姓女警出庭時強調，攔停時她身穿反光背心、站到人行穿越道上，張男聽聞她的哨音一度與她四目交接，張男不可能不知情。

法官認為，張男雖然有看到陳姓女警，但當時為下班尖峰時間，員警執行交通指揮勤務實屬常見，張男很有可能以為陳姓女警只是在指揮交通或者提醒注意而已，陳姓女警動作不明顯，不能因此主觀認定張男有拒絕稽查且逃逸的事實，最後判張男僅罰1000元，拒絕稽查逃逸罰10000元之罪撤銷，全案可上訴。

(中時 )