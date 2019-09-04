苗栗縣長徐耀昌等人參觀各展館設施。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府與慈濟簽備忘錄 攜手推展防備災教育

苗栗縣政府4日與慈濟基金會簽署合作備忘錄，建置常態防備災教育中心及環保生態園區，引進全球賑災經驗的訓練資源及模擬實境場域，將透過公私協力並整合資源投入慈善防災、生態環保、福慧關懷及地方創生等工作。

慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，垂直整合生態、環保、防災，打造人文生態防災教育園區，展現生態、環保到防災垂直整合的宏觀規模及先進科技。4日苗栗縣長徐耀昌與基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄。

顏博文說明，目前慈濟苗栗園區已有長照一條龍，另有環保教育館呈現氣候變遷、全球暖化造成的災害，及衍生出日常生活中如何透過節能減碳、省水省電等小動作，進而讓地球永續；防備災教育中心則透過實際模擬、實境及互動體驗等科普教育，進一步落實生活實踐的防災教育，打造「災防一條龍」，明年為慈濟推動環保30周年，盼未來落實「環保一條龍」及慈善農業生態環保的「生態一條龍」落實樹林與生態守護。

消防局災害管理科長曾文豪也指出，在苗栗慈濟園區新穎先進的防備災教育中心基礎下，以防災、環保、關懷及創生為主軸，帶動民眾從認知進入行動階段。徐耀昌表示，未來將與慈濟共同投入慈善防災、生態環保、福慧關懷及地方創生等工作，促進地方發展與社會照護、提升防災意識、終身教育學習，以及推動健康生態永續教育。

(中時 )