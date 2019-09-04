隨著華府對伊朗核子計畫加強施壓之際，美國財政部今天宣布，要對伊朗3個航太機構施以制裁。

美國財政部官網的聲明指出，施加制裁的3個機構分別是伊朗航太局（Iran Space Agency）、伊朗太空研究中心（Iran Space Research Center）及航太研究所（Astronautics Research Institute）。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也聲明表示：「美國不會允許伊朗利用太空發射計畫作為掩護，以發展他們的彈道飛彈計畫。」

美國已警告伊朗不要發射火箭，他們擔憂這項運用在發射衛星進入地球軌道的科技，可能有助於伊朗發展發射核彈頭所需的彈道飛彈能力，但伊朗否認這些活動是發展彈道飛彈的幌子。

8月30日，美國總統川普在推特（Twitter）貼出疑似是伊朗衛星發射失敗地點的照片，引發外界質疑川普是否洩露美國的監控機密。

川普已在去年5月宣布退出2015年世界各國簽訂的伊朗核子協議，他還說這項協議不夠完善。

(中央社)