台灣蘭花外銷市場遍及全球，是「台灣之光」，屏東永宏蘭業組培蘭花瓶苗出口，約占全台出口量1／10，創造極大商機。特別的是，公司用人不分族群，員工有1／3是原住民族，也有不少新住民，為在地部落提供許多工作機會。

永宏蘭業是5名屏科大校友18年前在屏東潮州成立，目前每年可組培1200萬株蘭花種苗。執行長林畯騰說，台灣蘭花生產量已被荷蘭超越，不過仍是重要的育種王國，目前除了傳統歐美、日本市場外，也開發新市場如印度、東南亞、俄羅斯等，提高競爭力。

由於培組蘭苗需要大量人力，公司召募人力時不分族群，因公司附近有原住民部落，因此原住民員工比例很高，全公司150人中占了40多人 近1／3；新住民也有10多人，有越南、印尼、柬埔寨、大陸等國籍，像個小型聯合國。

林畯騰說，公司召募員工沒有特別要求，唯一要求有耐心，能坐在組培機台8小時；和其他公司不同，反而希望員工無經驗，可以從零學習。因公司福利不錯，流動率低，公司也因有不同族群員工，激起更多火花。

陳漢生是附近來義鄉排灣族人，已在公司工作8年，並升職到幹部。他說之前在餐飲業工作，經介紹到公司，覺得學習到很多，工作很有挑戰性，最棒的是又能就近照顧家人。

(中時 )