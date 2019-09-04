台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月3日~9月10日)

1.「美式足球」：提供2場單場投注。

美國最受歡迎的職業運動NFL美式足球，將在台灣時間9/5(五)上午開打。

綠灣包裝工作客芝加哥熊為第100個賽季掀開戰幕。台灣運彩首輪將精選兩場大戰加開單場投注，分別是9/9(一)凌晨亞特蘭大獵鷹作客對明尼蘇達維京人，以及9/10(二)上午丹佛野馬對壘奧克蘭突擊者。

2.「羽球」：精選場次提供單場投注。

總獎金高達50萬美元的台北羽球公開賽本週點燃戰火。

男單頭號種子周天成將攜手王子維、林祐賢等台灣選手一同捍衛主場，今年曾在泰國公開賽決賽與小天鏖戰三局的香港選手伍家朗則名列第二種子，兩人分屬上、下半部籤表，有機會再度於決賽碰頭，有地主優勢加持的周天成，有望奪下個人在台北公開賽的第三冠。台灣一姐戴資穎確定缺席本屆賽事，女單參賽陣容有印度名將內維爾、加拿大一姐李文珊，以及今年已奪下3冠的南韓天才少女安洗瑩，各路好手實力相當，冠軍屬誰難預料。台灣運彩四強開始提供單場投注，齊心為台灣選手加油，將冠軍獎盃留在台灣!

3.「棒球」：提供6場場中與7場單場投注。

美國職棒本週單場或場中投注提供多場「同區對戰」：9/3(二)科羅拉多洛磯對洛杉磯道奇、9/4(三)洛杉磯天使對奧克蘭運動家、9/6(五)華盛頓國民對亞特蘭大勇士、週末六、日兩場舊金山巨人對洛杉磯道奇賽事，都是同分區的傳統對壘好戲。9/9(一)還有基襪大戰，在接近季後賽前的關鍵時刻，有機會搶得十月門票的球隊都將全力拚戰。

4.「籃球」：提供1場場中與2場單場投注。

世界盃籃球賽分組賽第一輪精選三場比賽開立單場或場中投注，分別是9/3(二)希臘對巴西、9/4(三)塞爾維亞對義大利以及9/5(四)澳洲對立陶宛，六支球隊都是晉級第二輪的超級大熱門，想一睹公鹿字母哥(Giannis Antetokounmpo)、金塊約基奇(Nikola Jokic)及雷霆賈里納里(Danilo Gallinari)…等球星的風采嗎?本週精彩對戰千萬不要錯過！

5.「足球」：提供9場場中與12場單場投注。

本週是國際比賽週，各國主要的足球聯賽都會暫停。

9/5(四)起進行2022世界盃亞洲區資格賽，台灣球迷最關心的中華隊，將在主場迎戰約旦，北部的球迷別忘了晚上7點10分，到台北田徑場為我國足球健兒加油打氣，台灣運彩也將開盤支持，並開放單場投注。

歐洲足球錦標賽(歐洲國家盃)資格賽也如火如荼進行中，9/6(五)起將進行各小組第4和第5比賽日的賽程，其中有多場強強交鋒的比賽，包括9/6(五)愛爾蘭對瑞士、9/7(六)有德國對荷蘭、斯洛伐克對克羅埃西亞、蘇格蘭對俄羅斯、9/8(日)有英格蘭對保加利亞、塞爾維亞對葡萄牙、波蘭對奧地利等，台灣運彩將挑選合適的場次加開單場及場中投注。

6.「網球」：將擇精彩場次提供單場或場中投注。

美國網球公開賽將進入八強階段，究竟誰才能拿下今年最後一座大滿貫呢？台灣運彩精選單場及場中投注陪你一起見證！

7.「冰球」：提供1場單場投注。

下卡姆斯克石化主場開幕戰對上里加發電機，台灣運彩將提供單場投注。下卡姆斯克石化上季在主力右翼塞克斯頓琵琶別抱葉卡捷琳堡駕駛者後，戰績一蹶不振，最後以分區墊底結束賽季。季外球隊盤來上季在德國聯賽表現出色的得分好手懷特，期待能改善上季球隊貧攻的問題。客隊里加發電機已連續5季被拒於季後賽門外，進攻不濟是主因，球隊近期找回2013-2014賽季曾效力過的左翼沙卡尼斯，沙卡尼斯近兩年在拉脫維亞聯賽展現過人的得分能力，他的到來應能幫助里加發電機在進攻端紓困。季外都有補強的兩隊，新賽季會呈現何種風貌，9/10(二)凌晨12點見分曉！

(中時電子報)