屏東縣牡丹鄉9歲高姓男童因腹痛，到恆春基督教醫院就診，發現竟是罕見的腸胃疾病「小腸套小腸的腸套疊」，經恆基及台南奇美醫院醫師共同合作手術後，成功切除約20公分的小腸並做重建。

高姓男童到恆基就診前已腹痛一周，情形雖一度好轉，但上周腹痛到無法走路，經衛生所醫師判斷及建議前往恆春就醫。恆基院長陳志成與台南奇美醫院醫師盧致穎共同會診，以腹部超音波及電腦斷層診斷後，發現是「小腸套小腸的腸套疊」。

腸套疊為「一段腸子包住另一段腸子的腸阻塞」，常見於3歲前的孩童，病徵是嘔吐、血便、腹痛，嚴重時會導致腸子血液循環不良、嚴重併發症，甚至會造成腸子壞死，若破裂可能造成嚴重的腹膜炎。

陳志成身為兒童胃腸科醫生，幾十年來頭一次見到這種腸套疊發生在9歲孩童身上，且小腸內有腫塊。兩名醫師討論後即執行手術，切除約20公分的小腸並做重建，腫塊切片化驗後為淋巴癌，癌細胞是否擴散仍需追蹤檢查，並轉介至醫學中心做後續癌症治療。

盧致穎表示，3歲前的孩童若有腸套疊，不需要經過開刀，只需復位即可緩解；但大一點的孩童或成人通常會有特殊的病因在，只能以手術方式解決。這次手術在恆基與奇美的團隊合作下完成，希望帶來更完善的醫療照護，守護台灣尾居民的健康。

(中時 )