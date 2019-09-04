網友提問為何「理科太太」過氣這麼快。（圖／摘自PTT）

以冷靜直率風格走紅的知名YouTuber「理科太太」，由於精準犀利的談吐，加上「面癱」風格獨特快速竄紅，不過有網友發現，理科太太YouTube頻道的影片，從2月的百萬觀看數，滑落到近期只剩1、20萬，外界好奇，理科太太為何在半年間跌落神壇？不少網友點出，關鍵原因是「業配文真的卡太兇」，有些影片的觀看數甚至不到10萬，網友嘆：「沒想到過氣這麼快，真的好慘！」

理科太太的YouTube頻道2018 年 6 月成立，以冷靜犀利的談吐獲得網友青睞，頻道成立短短8個月就突破百萬訂閱，影片觀看數幾乎都是50萬起跳，部分名人專訪甚至突破百萬觀看。不過有網友在PTT以「理科太太也太慘了吧」為題發文指出，近期2、3個月的影片，除了遊香港和劉德華的影片有100萬觀看數，其餘影片只有1、20 萬而已，有不少還不到10萬的觀看數。

對於理科太太頻道影片觀看數大幅下滑，原PO嘆「半年前才剛捲起旋風，沒想到過氣這麼快」，其他網友紛紛分析指出，「完全不能怪別人，業配文真的卡太兇」、「一開始影片真的很有趣，開始業配後都走鐘了」；也有網友說「一開始看她的影片是覺得她是素人，所以覺得有趣，後來被揭露才發現根本假素人」、「創業經歷也有疑慮，其實是背景超硬的富二代？」、「不誠實的人又趁人氣旺時瘋狂業配、瘋狂曬老公，後來根本不想點開看，看到推薦影片直接略過」。

(中時電子報)