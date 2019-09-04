山地原鄉結核病發生率高，苗栗縣衛生局辦理篩檢找出潛伏病患。（苗栗縣衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

山地原鄉結核病發生率高，苗栗縣衛生局辦理篩檢找出潛伏病患。（苗栗縣衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

結核病7分篩檢表自我檢測，5分（含）以上就需盡速就醫。（苗栗縣衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

山地原鄉結核病發生率為平地鄉的3倍以上，苗栗縣山地鄉結核病發生率雖由2005年每10萬人口161.2人到2017年時微降至152.4人，山地鄉鎮發生率仍居全縣之冠，衛生局向疾管署申請計畫在泰安鄉進行篩檢，今年共63人呈現陽性，截至7月底止治療率逾9成。

衛生局於2018年起向疾管署申請山地鄉高風險族群潛伏結核感染治療計畫及消弭原鄉健康不平等計畫，包含實施12歲以上胸部X光檢查，提供5歲以上免費「丙型干擾素釋放抽血試驗（Interferon-gamma release assay，簡稱IGRA）」檢查，疾管科長陳淑珠指出，去年在士林村執行，今年則在象鼻村。

衛生局為提升篩檢深度，結合節慶活動深入部落，今年共辦理6場篩檢，238人接受IGRA檢查，陽性率達26.47％，其中6人無需治療，截至7月底止已有52人接受潛伏結核感染治療，治療率達91.2％；另接受胸部X光檢查共1052人，主動發現7件結核病個案。

陳淑珠表示，結核病以空氣為媒介，經呼吸道傳染，部分山區民眾終其一生很少下山看病，血液中含有結核菌而不自知，潛伏病人約有10％發病機會，若不幸發病具傳染力，與病患1周有40小時密集接觸或每天8小時接觸的人皆需進行篩檢，或依據7分篩檢表自我檢測，5分（含）以上就需盡速就醫。

陳淑珠說，潛伏感染者就醫服藥，最快12周，每周服用1次指定藥物，即可緩解發病危機，預防性治療是最有效降低發病的方法，相關疑問者，可電洽衛生局防疫專線037－722620或詢問所在地衛生所。

(中時 )