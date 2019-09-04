交通部修法放寬多元化計程車彈性費率，新增「APP預告車資」、免裝計費表，看似是計程車業大變革且幫助Uber司機走向合法，但代僱駕駛自救會透露，原本成本可能2、3萬元的牌照，現在被計程車行哄抬到25萬元，且只有不到2成司機取得執業登記證，交通部不願面對問題，人車合法淪為口號。

交通部在今年2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》103條之1，規定租賃車不得巡迴攬客或排班，以日或小時為單位計費，起租時數1小時起跳等，等於阻斷Uber與租賃業的合作，並在6月6日公告，10月6日起上路取締，違反可開罰9000元至9萬元。

經代僱駕駛多次陳情抗議，交通部修法為Uber司機轉職鋪路，昨預告修正《運管規則》、《計程車客運服務業申請核准經營辦法》、《道路交通安全規則》，多元化計程車可有彈性費率、透過APP預告車資、計程車車型鬆綁等。

代僱駕駛自救會今表示，樂見交通部因應時代潮流修法，但官方宣布喜訊時，卻忘了一群代僱駕駛的權益和現實困境，駕駛轉換的過程困難重重，一堆技術面上的細節，交通部都不願真正面對，讓步長林佳龍的「車合法、人合法」淪為口號，由於考試場次不足，約1.2萬名代僱駕駛當中，只有約2000人取得執業登記證，另外1萬人即將在10月6日失業。

自救會租賃業代表薛百琪說，交通部不只「人合法」跳票，「車合法」就必須要有計程車牌，問題是法規從1988年就無法申請計程車客運業，那業者就只能用買的，但碰到買車行及車牌的問題是，現在已經變成坐地喊價，原本2、3萬元的東西，現在喊到7、8萬，高一點喊到15萬，台中甚至有人一張車牌喊到25萬元。

薛百琪指出，一台車要先花25萬元買牌才能做生意，跟Uber合作的租賃業者2年前就是相信政府才投資下去，今年突然被說成違法，還要先花錢買牌才能繼續經營，非常不合理。

薛說，交通部給了業者2張A4紙，列了滿滿的計程車行名單，打完一輪沒有一間要賣，因為計程車行已經知道接下來會有人來靠行，或價格可以抬高，根本沒人會在這時間點賣。

(中時 )