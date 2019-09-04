朱立倫證實與韓國瑜通電話 無法出席9／8造勢 18:222019/09/04 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一支穿雲箭【9月8日】千軍萬馬新北見！ Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫辦公室下午發聲明，證實朱韓已通電話。（摘自中時電子報） 前新北市長朱立倫因赴日，無法出席9月8日韓國瑜新北大造勢。朱立倫辦公室下午發聲明表示，國民黨前主席朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此無法出席此次9／8造勢大會。對此，朱前主席已與韓市長通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 轉守為攻！港媒讚：韓作戰陣仗已成形 13:162019/08/31 政治 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 韓民調下滑問題出在哪？他分析得到這結論！ 08:072019/09/02 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 韓國瑜稱不要台獨選票 陳致中說話了 10:372019/09/03 政治 不甩民調 韓粉都忙著秀這張圖 15:022019/09/03 政治 韓國瑜抵旗山宮廟開講 韓粉高喊「韓總統」 18:292019/09/03 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 韓朱配有辦法救國民黨選情？他拿這點一針見血分析 15:492019/09/04 政治 政治熱門新聞 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 陳明文財產清單曝光 身價嚇死人！ - 政治 王金平回應結盟六大派 網友反映竟一面倒 - 政治 阿扁要小英立即公開論文！讓「他」看看 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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