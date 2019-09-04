朱立倫辦公室下午發聲明，證實朱韓已通電話。（摘自中時電子報）

前新北市長朱立倫因赴日，無法出席9月8日韓國瑜新北大造勢。朱立倫辦公室下午發聲明表示，國民黨前主席朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此無法出席此次9／8造勢大會。對此，朱前主席已與韓市長通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席。

(中時 )