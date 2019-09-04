受到中颱玲玲颱風外圍環流影響，台中市4日午後部分地區下起大雨。市府水利局表示，各抽水站人員全面進駐戒備，中興抽水站第一台抽水機組於下午14時20分起抽，其他各站尚未達緊戒水位；如水位持續高漲將立即起抽，隨時監控水情因應突發狀況。

水利局表示，依中央氣象局時雨量統計，13時40分霧峰、太平、北屯區時雨量均已逾40毫米，目前後續仍有對流系統移入並往東南移動，並從苗栗移入對流造成範圍擴大，影響區域為市區、北屯、豐原、石岡、太平、霧峰、新社、東勢。

水利局說，中區綠川、柳川於12時56分均已達警戒水位，該局立馬執行封園；南屯區知高圳、劉厝溪及南屯溪水位也已達黃色警戒水位。低窪地區應防範積淹水情形致災，籲請民眾務必注意降雨期間安全，提高警覺、勿靠近水域，並隨時注意水情訊息。

向心南路及文心南七路水溝蓋冒水，維修人員前往警戒及管制；五權西匝道涵洞往工業區方向，內側車道積水無法通行，員警先行封閉僅開放外側車道通行，並在現場疏導警戒。文心南路、中山醫院旁淹水，建設局養工處派員了解鐵路高架後的排水不良情形，會同鐵道局、公所等勘其導排設計。

水利局提醒，民眾可使用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握台中市最新水情，做好防範，如有災情可直撥1999。

(中時 )