教育部日前發布修訂「補助國中小活化教學與多元學習作業要點」，新增計畫補助偏遠學校每年最高25萬元來鼓勵大專院校教師組成團隊協助發展課程。此外，爲鼓勵一般地區學校教師至偏遠學校進行交流，教育部也補助偏遠學校每年最高10萬元來延攬訪問教師。國民黨立委吳志揚認為此舉雖立意良善，但仍有待改善。

吳志揚認為，偏遠學校出現教師流動率高、代理教師比專任還多的原因是交通不便、工作繁重，導致大多數教師無法久留。如何有效的利用在地資源、吸引人才常駐，才是能真正解決問題的良方!因此，與其補助訪問教師或是讓大學教授等專家學者來幫忙，不如把經費挹注到其他能增加偏遠地區教師留任的方式上面。

吳志揚舉例，以教育部新增的「協助偏遠地區學校發展課程與教師專業支持計畫」來說，其計畫希望能夠藉由補助，讓大學教授或專家學者與國中小教師組成專業團隊，去協助偏遠低區的學校，但大學與國中小學教學的專業相差甚遠，與其這樣病急亂投醫，不如放寬偏鄉地區的人員編制，不要讓偏鄉地區教師除了教書外還要再兼行政跟打雜，以此來增加它們留任的意願；或是透過增加偏鄉教師久任獎金的方式，來吸引更多教師前往偏遠地區任教。

吳志揚說，立法院前年11月三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定發給偏鄉教師久任獎金，但是子法至今卻仍然未上路，而久任年資卻是要子法上路後才會開始算，也就是說這將近2年時間的年資就這樣浪費掉了，吳志揚呼籲政府，與其想著增加「訪問教師」這種暫時人力，不如趕快讓此法上路，以保障偏鄉教師的權利，讓他們願意「長留久用」才是最實在的。

(中時 )