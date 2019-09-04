美國媒體CNBC引述消息人士爆料，美國總統川普8月23日獲悉，大陸針對他加碼徵收關稅，採取反擊手段後整個抓狂，一怒之下甚至打算把對陸關稅稅率翻倍。官員和幕僚怕老闆一時衝動，讓事態一發不可收拾，財長穆努欽與貿易代表萊海澤趕緊發動商界勸阻川普。

川普上月宣布，9月1日起，對大陸進口美國的3000多億美元商品加徵10％關稅，陸方8月23日反擊，對750億美元美國商品加徵關稅。三位消息來源對CNBC透露，川普一聽說大陸竟然以牙還牙，怒火中燒，當天就告訴幕僚，他要把對陸現有關稅稅率一口氣狂升一倍，從25％暴增到50％。

川普氣噗噗想出的新招，卻把官員驚得非同小可，財長穆努欽與貿易代表萊海澤馬上動員商界力量，找來多位大企業的執行長打電話給川普，警告他把關稅翻一倍對股市和經濟可能帶來的負面衝擊，川普才打消此意，最後改以規模較小的方式反擊，宣布自10月1日起，把既有大陸商品的25％關稅稅率，調升到30％；9月1日上路的新一輪關稅，則從10％調高到15％。

(中時電子報)