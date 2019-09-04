非洲豬瘟疫情越演越烈，越南唯一沒有淪陷的寧順省上周六也發現病死豬。總計全國63個省市皆已淪為疫區，各地政府已加強檢測和防疫工作，避免疫情進一步升級。

越南通訊社3日報導，最新疫情發生在中部寧順省寧山縣一家養豬戶，共發現354頭病死豬，經過檢測，確定是非洲豬瘟所致。越南官方指出，目前受感染的生豬均已撲殺，並加強消毒、檢測與防疫，避免疫情擴散。同時加大宣傳力度，提醒民眾不要隱瞞疫情，切勿買賣、運輸、屠宰、隨意丟棄病死豬，也不要用廚餘餵食生豬。

非洲豬瘟今年2月開始侵襲越南，最早出現在北部的興安省和太平省，之後迅速蔓延，終至全國淪陷。當地專家說，防疫能力低、使用餿水餵豬、未妥善處理受感染生豬等，均是導致疫情擴散的原因。

據報導，越南全國63個省市因非洲豬瘟而被撲殺的豬已超過400萬頭，占全國豬隻總數逾13%。截至8月30日止，中國大陸已爆發159例，蒙古11例，越南6,083例，柬埔寨13例，寮國94例及北韓1例。

(中時 )